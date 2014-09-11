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مدير شرطة حائل ل «الرياض»: الإعلام شريك أساسي في التنمية والتطوير

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مدير شرطة حائل ل «الرياض»: الإعلام شريك أساسي في التنمية والتطوير مدير شرطة حائل ل «الرياض»: الإعلام شريك أساسي في التنمية والتطوير
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اللواء الألمعي يتحدث لـ «الرياض»

حائل – عبيدالله عبيد

    أكد مدير شرطة منطقة حائل اللواء ابراهيم بن عواض الألمعي، أن الإعلام شريك أساسي في النجاحات التي تتحقق من خلال المشاركة في نجاح الأمن في منطقة حائل، مشيراً الى أن الاعلام له الدور الفعال في تنمية وتطوير الوطن الغالي في كل المجالات ونقل الصور المشرفة والانتقاد البناء في سبيل دفع عجلة التنمية والتطور.

ونوه الألمعي في حديث خاص ل "الرياض"، بالدور الكبير الذي يقوم به إعلاميو منطقة حائل في متابعة ونقل الأحداث بعد العودة للمتحدث الرسمي الأمر الذي جعل المصداقية تكون أعلى وتصل للمواطن من دون أي زيادة أو نقصان. وطالب مدير شرطة حائل جميع الإعلاميين بالتعاون والتواصل مع المتحدث الرسمي بشكل مباشر قبل نقل أي حدث لكي يحصل على المعلومة كاملة.

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