بالصور.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المارة بالاكراه بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز المنشاة بمديرية امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة الماره .

واثبتت التحريات ان التشكيل العصابي مكون من ” أدهم محمد الورداني سن 25 عامل والسابق اتهامه فـي القضية رقم 2712 إداري مركز المنشاة لسنة 2014 سلاح وذخيرة وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 7223 و 8 طلقات من ذات العيار – محمد العربي المصري منصور سن 25 عامل وبحيازته فرد روسي صناعة محلية و 3 طلقات من ذات العيار – محمد عطا عطية متولـي سن 23 عامل وبحيازته سلاح أبيض ” مطواة قرن غزال ” – ويقيمون بناحية العمايده دائرة مركز المنشاة “.

حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم إيقاف مستقلي أحدي الدراجات البخارية تحرر عن ذلك المحضر رقم 4065 إداري مركز المنشاة لسنة 2014.