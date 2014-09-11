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بالصور.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المارة بالاكراه بسوهاج‎

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بالصور ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المارة بالاكراه بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز المنشاة بمديرية امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة الماره .

واثبتت التحريات ان التشكيل العصابي مكون من ” أدهم محمد الورداني سن 25 عامل والسابق اتهامه فـي القضية رقم 2712 إداري مركز المنشاة لسنة 2014 سلاح وذخيرة وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 7223 و 8 طلقات من ذات العيار – محمد العربي المصري منصور سن 25 عامل وبحيازته فرد روسي صناعة محلية و 3  طلقات من ذات العيار – محمد عطا عطية متولـي سن 23 عامل وبحيازته سلاح أبيض ” مطواة قرن غزال ” – ويقيمون بناحية العمايده  دائرة مركز المنشاة “.

حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم إيقاف مستقلي أحدي الدراجات البخارية تحرر عن ذلك المحضر رقم 4065 إداري مركز المنشاة لسنة 2014.

بالصور ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المارة بالاكراه بسوهاج‎

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