إلغاء 140 رحلة بسبب إضراب طياري «لوفتهانزا» في ميونخ

تسبب إضراب نظمه طيارو شركة الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا»، بإلغاء ١٤٠ رحلة، كان من المفروض إقلاعها من مطار مدينة ميونخ، الأربعاء.

وأفاد بيان صادر عن «لوفتهانزا» أن طياريها التابعين لنقابة «فيرينيغونغ كوكبيت» للطيارين، نظموا إضرابًا لمدة ٨ ساعات، في مطار مدينة ميونخ، الأربعاء، وأن الإضراب انتهى في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الإضراب تسبب في تضرر ١٥ ألف راكب، وأن الشركة عملت على توفير أماكن للركاب المتضررين في رحلات جوية بشركات أخرى، أو بالعرض عليهم السفر بوسائل مختلفة.

يذكر أن طياري شركة «لوفتهانزا» نظموا ٤ إضرابات أبريل الماضي، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن رواتبهم، كان أخرها الجمعة الماضي، في مطار فرانكفورت، الذي تسبب في إلغاء ٢٠٠ رحلة، وتضرر أكثر من ٢٥ ألف راكب.