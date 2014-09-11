البيت الأبيض يعقد قمة حول التطرف في أكتوبر المقبل

يعقد البيت الأبيض، في أكتوبر، قمة حول التطرف، بحسب ما أعلن، الأربعاء، وزير الأمن الداخلي الأميركي، جيه جونسون، عشية الذكرى الثالثة عشرة لاعتداءات 11 سبتمبر.

وبعد أن تطرق إلى التهديدات الإرهابية التي تواجهها الولايات المتحدة حاليًا، اعتبر «جونسون» أن تنظيم «داعش» أصبح «منظمة إرهابية من الدرجة الأولى على الصعيد الدولي»، مضيفًا أنها «خطيرة جدًا» وأن «الولايات المتحدة عازمة على إضعافها وتدميرها».

وأوضح، خلال مؤتمر في مجلس العلاقات الخارجية: «بالرغم من أننا لا نملك معلومات موثوقة تفيد بان داعش تخطط لمهاجمة أمتنا حاليًا، فنحن نعلم بأن التنظيم مستعد لقتل أميركيين أبرياء عندما تلتقيهم، لأنهم أميركيون».

وأضاف ان السلطات الاميركية «هي دائمًا متيقظة حيال التهديد الإرهابي القوي داخل البلاد».

وبعد أن اعتبر أن الأمر يتعلق ب«التهديد الأصعب الذي يمكن كشفه»، أعلن الوزير الأميركي عقد قمة في البيت الأبيض في أكتوبر حول «الجهود الداخلية والدولية لمنع التطرف العنيف».

وتابع: «يجب أن نخوض معركة مع هذا النوع من التهديد الإرهابي ولا يمكننا أن نتحاشاه. نحن في وضع تعبئة الرأي العام الدولي، بما في ذلك العالم الإسلامي، حول اخطار داعش».