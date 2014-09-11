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مهلبية بكريما البودرة...سهلة وسريعة

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مهلبية بكريما البودرة...سهلة وسريعة مهلبية بكريما البودرة...سهلة وسريعة

الأربعاء 10-09-2014 21:10

وصفة مبتكرة من المهلبية بكريما البودرة من إعداد الطاهية منال عبيدة ...وصفة سهلة جدا وسريعة التحضير

 

المقادير:

2 كوب ماء

1 كوب سكر

6 ملاعق كبيرة حليب بودرة

6 ملاعق كبيرة نشا

1 علبة قشطة

2 مغلف كريما بودرة

ملعقة صغيرة فانيلا أو ملعقة كبيرة ماء زهر حسب الرغبة

 

طريقة التحضير:

1.      يخلط الماء، النشا، الحليب، والسكر على النار مع التحريك ليسمك

2.      يرفع وتضاف القشطة والكريما البودرة والنكهة وتحرك جيدا

3.      تسكب في اوعية وتزين بالفستق الحلبي وتؤكل باردة

 

 

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