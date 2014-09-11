طبق البانزنيلا اليونانية لرجيم مثالي

الأربعاء 10-09-2014 21:23
تقدم الطاهية منال عبيدة طبق جديد وشهي لرجيم مثالي
المقادير:
رغيف خبز فرنسي وسط مقطع مكعبات كبيرة ومرشوش بشوية زيت زيتون ومحمص بالفرن ليصبح ذهبي
حبة فليفلة حمراء مقطعة مكعبات
حبة فليفلة صفراء مقطعة مكعبات
2 حبة بندورة مقطعة مكعبات
2 خيار مقطعة مكعبات
1/4 كوب زيتون اسود نوع جيد مزال البذور
1/2 كوب جبنة فيتا مقطعة مكعبات
للصوص:
1/4 كوب عصير ليمون
1/2 كوب زيت زيتون
2 سن ثوم مدقوق
ملعقة صغيرة اوريغانو
ملعقة كبيرة معجون خردل ديجون
1/2 ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير:
1. تخلط كل مكونات الصوص بمرتبان وتخض جيدا
2. تخلط مكونات السلطة وتصب عليها الصوص وتقدم خلال 1/4 ساعة ليشرب الخبز القليل من الصوص
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