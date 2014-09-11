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طبق البانزنيلا اليونانية لرجيم مثالي

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طبق البانزنيلا اليونانية لرجيم مثالي طبق البانزنيلا اليونانية لرجيم مثالي

الأربعاء 10-09-2014 21:23

تقدم الطاهية منال عبيدة طبق جديد وشهي لرجيم مثالي 

 

المقادير:

رغيف خبز فرنسي وسط مقطع مكعبات كبيرة ومرشوش بشوية زيت زيتون ومحمص بالفرن ليصبح ذهبي

حبة فليفلة حمراء مقطعة مكعبات

حبة فليفلة صفراء مقطعة مكعبات

2 حبة بندورة مقطعة مكعبات

2 خيار مقطعة مكعبات

1/4 كوب زيتون اسود نوع جيد مزال البذور

1/2 كوب جبنة فيتا مقطعة مكعبات

للصوص:

1/4 كوب عصير ليمون

1/2 كوب زيت زيتون

2 سن ثوم مدقوق

ملعقة صغيرة اوريغانو

ملعقة كبيرة معجون خردل ديجون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة التحضير:

1.      تخلط كل مكونات الصوص بمرتبان وتخض جيدا

2.      تخلط مكونات السلطة وتصب عليها الصوص وتقدم خلال 1/4 ساعة ليشرب الخبز القليل من الصوص

 

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