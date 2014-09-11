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اسباجيتي التاكو المميزة والشهية

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اسباجيتي التاكو المميزة والشهية اسباجيتي التاكو المميزة والشهية

الأربعاء 10-09-2014 21:45

أعدت الطاهية المتميزة منال عبيدة خصيصا لمطبخ سيدتي.نت وصفة اسباجيتي التاكو ...وصفة جديدة سترضي بها أفراد عائلتك وضيوفك 

 

المقادير:
400 غم معكرونة اسباجيتي مسلوقة
ملعقة طعام زيت زيتون
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
250 غم لحم مفروم

مقدار من بهارات التاكو (الوصفة في الأسفل)
1/2 حبة فليفلة خضراء مفرومة
1/2 حبة فليفلة حمراء مفرومة
علبة بندورة مطحونة على الخلاط
1/4 ملعقة صغيرة بودرة الثوم
2 ملعقة طعام رب بندورة
كوب ماء
1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة  فلفل اسود
علبة ذرة مصفاة
كوب جبنة شدر مبشورة
كوب جبنة موزريلا مبشورة
1/3 كوب شرائح زيتون اسود

طريقة التحضير:

1.      يوضع الزيت في قدر ويقلب البصل ثم اللحم لينضج وتضاف بهارات التاكو وتملح وتبهر
تضاف الفليفلة وتقلب لدقيقتين

2.       تضاف البندورة والماء وبودرة الثوم ورب البندورة وتترك لتتسبك من 7-10 دقائق  ثم تضاف الذرة

3.       تضاف المعكرونة وتخلط جميعا وتوضع في صحن للفرن

4.      ترش بنوعي الجبنة والزيتون على الوجه

5.      تخبز من 20-25 دقيقة على حرارة 350 او 180 مئوي

 

 

بهارات التاكو المنزلية

المقادير:

1/2 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

1/4 ملعقة صغيرة بودرة البصل

1/4 ملعقة صغيرة زعتر

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 1 ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/2 ملعقة طعام طحين

 

الطريقة:

تخلط معا وتستعمل باضافة 1/2 كوب ماء فوق اللحم

 

 

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