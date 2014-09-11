اسباجيتي التاكو المميزة والشهية

الأربعاء 10-09-2014 21:45
أعدت الطاهية المتميزة منال عبيدة خصيصا لمطبخ سيدتي.نت وصفة اسباجيتي التاكو ...وصفة جديدة سترضي بها أفراد عائلتك وضيوفك
المقادير:
400 غم معكرونة اسباجيتي مسلوقة
ملعقة طعام زيت زيتون
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
250 غم لحم مفروم
مقدار من بهارات التاكو (الوصفة في الأسفل)
1/2 حبة فليفلة خضراء مفرومة
1/2 حبة فليفلة حمراء مفرومة
علبة بندورة مطحونة على الخلاط
1/4 ملعقة صغيرة بودرة الثوم
2 ملعقة طعام رب بندورة
كوب ماء
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
علبة ذرة مصفاة
كوب جبنة شدر مبشورة
كوب جبنة موزريلا مبشورة
1/3 كوب شرائح زيتون اسود
طريقة التحضير:
1. يوضع الزيت في قدر ويقلب البصل ثم اللحم لينضج وتضاف بهارات التاكو وتملح وتبهر
تضاف الفليفلة وتقلب لدقيقتين
2. تضاف البندورة والماء وبودرة الثوم ورب البندورة وتترك لتتسبك من 7-10 دقائق ثم تضاف الذرة
3. تضاف المعكرونة وتخلط جميعا وتوضع في صحن للفرن
4. ترش بنوعي الجبنة والزيتون على الوجه
5. تخبز من 20-25 دقيقة على حرارة 350 او 180 مئوي
بهارات التاكو المنزلية
المقادير:
1/2 ملعقة صغيرة بودرة الثوم
1/4 ملعقة صغيرة بودرة البصل
1/4 ملعقة صغيرة زعتر
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 1 ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/2 ملعقة طعام طحين
الطريقة:
تخلط معا وتستعمل باضافة 1/2 كوب ماء فوق اللحم
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