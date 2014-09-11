اسباجيتي التاكو المميزة والشهية

أعدت الطاهية المتميزة منال عبيدة خصيصا لمطبخ سيدتي.نت وصفة اسباجيتي التاكو ...وصفة جديدة سترضي بها أفراد عائلتك وضيوفك

المقادير:

400 غم معكرونة اسباجيتي مسلوقة

ملعقة طعام زيت زيتون

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

250 غم لحم مفروم

مقدار من بهارات التاكو (الوصفة في الأسفل)

1/2 حبة فليفلة خضراء مفرومة

1/2 حبة فليفلة حمراء مفرومة

علبة بندورة مطحونة على الخلاط

1/4 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

2 ملعقة طعام رب بندورة

كوب ماء

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

علبة ذرة مصفاة

كوب جبنة شدر مبشورة

كوب جبنة موزريلا مبشورة

1/3 كوب شرائح زيتون اسود

طريقة التحضير:

1. يوضع الزيت في قدر ويقلب البصل ثم اللحم لينضج وتضاف بهارات التاكو وتملح وتبهر

تضاف الفليفلة وتقلب لدقيقتين

2. تضاف البندورة والماء وبودرة الثوم ورب البندورة وتترك لتتسبك من 7-10 دقائق ثم تضاف الذرة

3. تضاف المعكرونة وتخلط جميعا وتوضع في صحن للفرن

4. ترش بنوعي الجبنة والزيتون على الوجه

5. تخبز من 20-25 دقيقة على حرارة 350 او 180 مئوي

بهارات التاكو المنزلية

المقادير:

1/2 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

1/4 ملعقة صغيرة بودرة البصل

1/4 ملعقة صغيرة زعتر

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 1 ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/2 ملعقة طعام طحين

الطريقة:

تخلط معا وتستعمل باضافة 1/2 كوب ماء فوق اللحم

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