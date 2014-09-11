ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الذي عقد في الديوان الأميري، وأقر المجلس خلال اجتماعه إنشاء مركز اتصال لحكومة عجمان يعنى بتلقي اتصالات المواطنين والمقيمين والزوار والشركات والهيئات الحكومية ويجيب على مختلف استفساراتهم ويقدم لهم المعلومات المطلوبة ويتلقى شكاواهم ومقترحاتهم ويحيلها إلى الجهات ذات الاختصاص، فيما تم تكليف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتقديم دراسة حول إنشاء مركز اتصال لحكومة عجمان.

ودعا سمو ولي عهد عجمان في بداية الاجتماع إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل لتحقيق « رؤية عجمان 2021 »، واستعرض المجلس محضر الاجتماع السابق وصادق عليه وتابع تنفيذ التوصيات السابقة من خلال الاطلاع على جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة والخاص بالقرارات والتوصيات التي تبناها المجلس في الاجتماعات السابقة.

وعرض المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي مذكرة بشأن نقل اختصاصات إصدار التراخيص الاقتصادية ومسك السجل التجاري وتنظيمه والموافقة على تخصيص الأسماء التجارية إلى دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم / 9 / لسنة 2014 بإصدار قانون التعديلات المتنوعة في إمارة عجمان. واستعرض المجلس بياناً بالتشريعات المعتمدة بعد الاجتماع السابق ومن ضمنها المرسوم الأميري 8 لسنة 2014 بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان والمرسوم الأميري 9 لسنة 2014 بإصدار التعديلات المتنوعة في إمارة عجمان والقرار الأميري 7 لسنة 2014 بشأن الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي المشيدة عليها مستودعات في إمارة عجمان إضافة إلى القرار الأميري 8 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان.

كما استعرض الاجتماع القرار الأميري 13 لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي القرار الأميري 10 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل لجنة المنازعات الايجارية قرار إداري 3 لسنة 2014 بشأن إعادة توزيع عمل لجان منازعات الإيجارات في إمارة عجمان والقرار الأميري 11 بشأن مكافآت قضاة و أعضاء لجنة منازعات الايجارات في إمارة عجمان بجانب القرار الأميري 12 لسنة 2014 حول الرسوم القضائية المستحقة للجنة منازعات الايجارات في عجمان.

وتناول الاجتماع القرار الأميري 8 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية حول ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان والقرار الأميري 7 لسنة 2014 بشأن الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي المشيدة عليها مستودعات في إمارة عجمان والقرار الأميري 14 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل مجلس الآباء والمعلمين في الإمارة وبيانا آخر بالتشريعات قيد النظر أمام اللجنة الفنية للتشريعات. حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس التنفيذي ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس .

العمل التشريعي

وجه المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بضرورة انتهاج آلية تتضمن المراجعة الدائمة للتشريعات واللوائح التنظيمية بغرض موائمة آخر المستجدات وضرورة تعزيز العمل التشريعي الجماعي باشراك الفئات ذات العلاقة من أفراد ودوائر وقطاعات ومؤسسات مجتمع مدني في تصميم السياسات الحكومية. كما وجه المجلس بضرورة توحيد مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة والعمل من خلال مرجعية رئيسية واحدة للفعاليات التي ستقام خلال هذه المناسبة الوطنية في مختلف أنحاء الدولة.