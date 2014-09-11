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إعادة نشر – بالأرقام.. خالد قمر متخصص ' قديم ' في إهدار الفرص

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إعادة نشر – بالأرقام.. خالد قمر متخصص ' قديم ' في إهدار الفرص إعادة نشر – بالأرقام.. خالد قمر متخصص ' قديم ' في إهدار الفرص

خالد قمر يملك العديد من الصفات الرائعة كمهاجم.. قوي، محطة لعب ممتازة، ذكي في التحرك، يجد لنفسه مساحات بامتياز.. لكن الأرقام تعرف منذ زمن أن لديه عيب قاتل، وهو أنه يهدر كثيرا.

من شاهد خالد قمر يهدر العديد من الفرص في مباراة الزمالك وفيتا كلوب، من شاهده يضيع انفراد منتخب مصر أمام تونس، عليه أن يعرف أن هذا العيب من صفات اللاعب، ويجب أن يعالجه سريعا.

ويقدم FilGoal.com إحصائيات اللاعب وقتما كان لاعبا في اتحاد الشرطة، عن مبارياته في موسم 2013-2014 في الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي.

متوسط معدل الفرص التي يحصل عليها خالد قمر تبلغ 6 في المباراة الواحدة، وهو معدل رائع حتى قياسا بنجوم الكرة الأوروبية.

ويعكس هذا المعدل، قدرة اللاعب – الذي سجل 8 أهداف في الدوري من 17 مباراة - على التحرك خلف خطوط المنافسين بشكل ممتاز.

وكذلك يعكس ثقته الدائمة في قدرته على دك الشباك.

لكن في الوقت نفسه، معدل تصويبات اللاعب بين الثلاث خشبات، هو 2 فقط في المباراة الواحدة.

6 كرات.. 4 خارج الثلاث خشبات، و2 في حدودها..

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فيديو اليوم السابع

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