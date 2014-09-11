ارتفاع عدد ضحايا انهيار جدار بحي جبل الكعبة بمكة إلى 6 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار جدار ساند فى مشروع الطريق الدائرى الأول بمكة المكرمة بحى جبل الكعبة إلى 6 أشخاص.

وقال الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني إن فرق الإنقاذ في موقع الانهيار ورفع الأنقاض عثرت على جثة أحد العمال تحت الأنقاض وجار استخراجها.

وأشار إلى أن المنطقة التي وقع بها حادث الانهيار منطقة عمل معزولة وبعيدة عن حركة المشاة وأن العمل قائم من قبل فرق الإنقاذ والمعدات الثقيلة على رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود محتجزين آخرين.

وكان خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون عندما انهار جدار ساند عبارة عن مكعبات خرسانية فى مشروع الطريق الدائرى الأول بمكة المكرمة بحى جبل الكعبة.