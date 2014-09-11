نور الشريف: بوسي صديقتي وهذه هي حقيقة علاقتي بمرفت أمين

أعرب الفنان المصري نور الشريف عن سعادته بعودته إلى السينما بعد غياب سنوات طويلة عن معشوقته الأولى وذلك من خلال فيلم "بتوقيت القاهرة".

وقال الشريف في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنه كان متشوقاً جداً للعودة إلى للسينما التي شهدت على بطولاته ونجاحاته موضحاً أن التلفزيون رغم أنه يقربه من جمهوره بشكل أكبر، إلا أن للسينما سيظل لها مذاق مختلف وخاص.

وعن كيفية مغامرته بالعمل مع مخرج شاب ليس له أفلام روائية طويلة مثل أمير رمسيس، قال الشريف إنّ أمير شاب موهوب ومحترم وراق، ولم يكن هذا هو اللقاء الأول الذي يجمعه به بل كان أمير مساعداً مع المخرج يوسف شاهين في فيلم قصير بعنوان 11"سبتمبر".

الشريف قال إنّ أمير اتصل به وهو للعلم كاتب الفيلم وليس مخرجه فقط، وشرح له تفاصيل العمل على الهاتف، فوافق الشريف وطلب إرسال الورق فوجد فيه نوعاً من الكوميديا السوداء وفي نفس الوقت غير كئيبة.

وأكمل أن هذا النوع من السينما لم يعد موجوداً لذا فهو سعيد انه سيعود من خلاله.

وتحدث نور عن شخصيته قائلاً إنه يجسّد شخصية رجل يعاني من الزهايمر ، وأوضح الشريف أن الفيلم مليء بالمشاهد المؤثرة الصعبة.

وعن مشاركته للفنانة ميرفت أمين في هذا العمل قال إن ميرفت صديقته كما إنها صديقة لأم بناته الفنانة بوسي التي قال عنها نور إنها صديقته المقربة بعد انفصاله عنها، فهي من تسانده فيكل أزماته وتواسيه كما إنها تقف بجواره في أفراحه وأحزانه.

وعاد للحديث عن ميرفت قائلا إنها تقدم شخصية جميلة للغاية من خلال الفيلم كما إنه سعيد بأنها تقدم فيلما أخر مع الفنان حمادة هلال وهو "حماتي بتحبني"، وأوضح أن عودة الكبار للسينما أمر لا بد وأن يحدث مناشدا المؤلفين والمخرجين الكبار أن يعودوا ويكتبوا وألا يكتفون بما قدموه فالإبداع والفن لا ينضب.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"