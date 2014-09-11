أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الطفلة فرح الصويغ تدعو ناصر القصبي وعبد الله السدحان للمشاركة في حملة "سيدتي"

Google+ Print
الطفلة فرح الصويغ تدعو ناصر القصبي وعبد الله السدحان للمشاركة في حملة "سيدتي" الطفلة فرح الصويغ تدعو ناصر القصبي وعبد الله السدحان للمشاركة في حملة "سيدتي"

الخميس 11-09-2014 18:28

تحمست الطفلة فرح الصويغ إلى حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة، وقد تبرعت بقطع من وجزء من مصروفها من أجل دعم أشقائه في غزة.
دعت الطفلة فرح كل من ناصر القصبي وعبد الله السدحان للانضمام إلى الحملة ومساعدة أطفال غزة.

شاركونا أيضاً في الحملة عبر إرسال فيديوهات لأطفالكم وهم يتبرعون بأي شيء يختارونه لأطفالنا في غزة، ودعوتهم لنجمهم المفضل للمشاركة في حملتنا.

طريقة المشاركة:
1 ـ يرجى الاطلاع على الفيديوهات المرافقة للخبر.
2 ـ يمكن لكل عائلة أن تسجل لطفلها مشابه وهو يتبرع بغرض من حاجياته الشخصية، ويدعو فيه نجمه المفضل للمشاركة.
3 ـ يمكنكم اختيار جمعية معينة للتبرع إليها، وذكر اسمها في الفيديو، أو إرسال التبرع إلى أحد مكاتب "سيدتي" في البلد الذي توجدون فيه، وستقوم "سيدتي" بإرسالها للجهات المعنية، وتنشر ذلك لاحقاً.
يمكنكم تحميل فيديوهات أطفالكم عبر التطبيق الآتي:
https://www.facebook.com/sayidatynetpage/app_209978755686460

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة