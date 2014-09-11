الطفل عمر يناشد الفنانة ديما بياعة للتضامن مع أطفال غزة

استجاب الطفل عمر أحمد إلى حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة، وقد تبرع بقطع من ملابسه (شورت – تي شيرت) من أجل دعم أشقائه في غزة.

دعا الطفل محمد الفنانة ديما بياعة للانضمام إلى الحملة ومساعدة أطفال غزة.

شاركونا أيضاً في الحملة عبر إرسال فيديوهات لأطفالكم وهم يتبرعون بأي شيء يختارونه لأطفالنا في غزة، ودعوتهم لنجمهم المفضل للمشاركة في حملتنا.

طريقة المشاركة:

1 ـ يرجى الاطلاع على الفيديوهات المرافقة للخبر.

2 ـ يمكن لكل عائلة أن تسجل لطفلها فيديو مشابه وهو يتبرع بغرض من حاجياته الشخصية، ويدعو فيه نجمه المفضل للمشاركة.

3 ـ يمكنكم اختيار جمعية معينة للتبرع إليها، وذكر اسمها في الفيديو، أو إرسال التبرع إلى أحد مكاتب "سيدتي" في البلد الذي توجدون فيه، وستقوم "سيدتي" بإرسالها للجهات المعنية، وتنشر ذلك لاحقاً.

يمكنكم تحميل فيديوهات أطفالكم عبر التطبيق الآتي:

https://www.facebook.com/sayidatynetpage/app_209978755686460