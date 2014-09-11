المطربة عريب تطرح "وجهة نظر" من أشعار أصايل وألحان البحر

طرحت الفنانة الأردنية عريب حمدان أغنية منفردة بعنوان "وجهة نظر"، من كلمات الشاعرة الإماراتية أصايل، وألحان الإماراتي "البحر"، وتوزيع مدير أعمالها المايسترو محمد صالح.

تم طرح الأغنية، إلى جانب الإذاعات الخليجية والعربية، عبر الإذاعات الإماراتية حيث تُقيم حمدان، التي وصفتها حمدان بأنّها "من الأغنيات الصعبة التي أقدّمها وأقبل التحدي بها، وأنا أعتبرها من الأغنيات المهمة في مسيرتي الفنية، لأنّها تحمل كلمة جميلة جداً ومعانٍ وصور شعرية متعدّدة"، وتابعت: "تشرّفت بتجديد تعاوني من خلالها مع الشاعرة الإماراتية أصايل".

تجدر الإشارة إلى أنّ المطربة عريب كانت حلّت ضيفة شرف على معرض "سرايا" للأزياء، الذي أُقيم لمدة ثلاث أيام في فندق "ذا أدريس The Adress" في دبي مول، والذي شارك فيه مجموعة كبيرة من مصممي ومصممات الأزياء من مختلف دول العالم. وقالت الفنانة عن هذه الدعوة: "تشرّفت بدعوة حضور إفتتاح معرض "سرايا" للأزياء في موسمه الأول كوجه إعلامي للمعرض، وضيفة شرف حفل الإفتتاح. وأنا سعيدة بهذه المناسبة الجمالية التي أطلق من خلالها أزياء وتصاميم أكثر من 70 مصمماً حضروا من مختلف دول العالم".

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