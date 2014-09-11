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رحيل الممثل هاويل إيفانز عن عمر ناهز 86 عاماً

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رحيل الممثل هاويل إيفانز عن عمر ناهز 86 عاماً رحيل الممثل هاويل إيفانز عن عمر ناهز 86 عاماً

الأربعاء 10-09-2014 21:15

توفي أمس الثلاثاء الممثل Howell Evans البالغ من العمر 86 عاماً، وكشفت العديد من المصادر أن الراحل فارق الحياة وهو محاطاً بالعائلة والمحبين.


Evans الذي إشتهر من خلال دوه في مسلسل Stella، قدم الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الناجحة طوال مسيرته التي إستمرت عاماً.


وقال أحد أفراد العائلة في تصريح صحفي: حبّه للحياة وحسّ الفكاهة الذي كان يتمتع به، كان مصد إلهام للجميع. تعازينا الحارة لزوجته Pat Kane وإبنه Warwick Evans.

 

 

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