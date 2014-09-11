مروان خوري والعد التنازلي

تعلن يونيفرسال ميوزيك، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الموسيقي، عن توقيعها ألبوم الفنان مروان خوري الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "العد العكسي"، ليكون مفاجأة موسم هذا الصيف، إذ تم إصدار الألبوم حصرياً على تطبيق Anghami وبعدها في المتاجر الموسيقية في جميع أنحاء العالم iTunes, Deezer, Max Radio، ومن المقرر أن يتم إصداره في محلات بيع الاسطوانات في 15 أيلول/سبتمبر 2014.

وقد صرح "تامر البيطار" مدير القسم العربي بشركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، "وجود الفنان الكبير مروان خوري معنا يعد إنجازاً كبيراً لأنه من الفنانين المعترف بهم عالمياً لشهرة مؤلفاته وكتابته الموسيقية العربية سواء لنفسه أو للفنانين العرب الآخرين"، وتابع: "كما أنه حقق أكبر النجاحات الباهرة من أول مسيرته الفنية وحتى الآن، حيث احتلت ألحانه وألبوماته المراكز الأولى في بورصة المبيعات، ونحن حريصون على تعزيز وصول إصدارات مروان خوري دولياً، ونتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من النجاح معه".

ألبوم "العد العكسي" هو سادس ألبومات مروان خوري، استغرق تحضيره عامين وتم التسجيل والعمل في ستوديو مروان الخاص به في بيروت ليقدم أغاني رائعة تحمل معها سنوات من الخبرة والنضج الفني ليستمتع بها جمهوره الكبيرـ

الألبوم عبارة عن قصص من الحب أبدع فيها مروان ونسج ألحانه من أغنية لأغنية حتى يصل مفهومها الجميل إلى قلوب المستعين.

كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط "باتريك بولس": "نحن متحمسون للغاية للعمل مع فنان كبير شأن مروان خوري، ونتطلع إلى مواصلة رحلته الناجحة مع ألبومه الجديد وألبوماته القادمة.

الفنان اللبناني مروان خوري يعتبر واحد من الفنانين الأكثر احتراماً وشهرة على مستوى العالم العربي، و هذا ليس غريباً على كتاباته ومؤلفاته الأكثر مبيعاً والمعترف بها دولياً التي أعاد صياغتها في العديد من البلدان الأخرى، فقد قام بتلحين وكتابة أغاني للعديد من الفنانين الأكثر شهرة في العالم العربي مثل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي والفنانة الكبير الراحلة وردة والفنان صابر الرباعي.