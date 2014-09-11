بالفيديو..الهيئة الدولية للتحكيم تكرم عددًا من السياسيين والإعلامين بجامعة القاهرة

أقامت الهيئة الدولية للتحكيم اليوم احتفالية بقاعة موتمرات جامعة القاهرة لتكريم عدد الشخصيات العامة.

ترأس الاحتفالية المستشار محمد داوود رئيس الهيئة وتم تكريم كلا من ” الأستاذ الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى ومساعد رئيس حزب الوفد، الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ، الإعلامى محسن داود مقدم برنامج حق عرب، الشاعر محمد عبدالظاهر، الاعلامى طارق علام، المهندس محمد حسين رضوان رئيس شركه تاون جاز، الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة، محمد العمرى رئيس قناة القاهرة بالتليفزيون المصرى، مسعد المظبوط مستشار لجنة التحكيم بمحافظ الجيزة” .

افتتحت الاحتفالية بكلمة رئيس الهيئة الدولية للتحكيم التي أكد فيها علي أهمية المصالحة بين الناس وإن فض النزاع هو أعلى قيمة يمكن أن يتدرج فيها المُحكم، وختم كلمته بالشكر لكل من الضيوف والإعلاميين وكلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز التحكيم .

من جانبه قال الإعلامي طارق علام إن العلم هو الرقي وإن العلم هو السلام، مضيفًا: ” اذا كانت تريد ان تصالح الناس لابد ان تصالح نفسك اولا” .

وألقى الشاعر محمد عبد الظاهر قصيدة عن التحكيم والقضاء، واختتمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز وسط غياب مدير الأمن والمحافظ الذين تم إيصال جوائز التكريم إلى مقرات عملهم.