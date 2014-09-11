اتحاد الكرة يجدد الثقة في شوقي غريب

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب سيستمر في منصبه قائدا للفراعنة في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

غريب استهل رحلته الرسمية مع منتخب مصر بخسارتين متتاليتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم التي تقام عام 2015 بالمغرب.

سقط منتخب مصر أمام السنغال بهدفين من دون رد، ثم خسر مباراة تونس في القاهرة بهدف نظيف.

وقال علام: "منتخب مصر مستمر تحت قيادة شوقي غريب".

وتابع "سنجتمع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لمعرفة ما حدث وتفسيره".

ثم شدد "لكن غريب مستمر في منصبه، نجدد الثقة في قدراته تماما".