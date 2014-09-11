غريب يدافع عن اختياراته.. ويرد على الانتقادات بشأن الحضري وسمير وقمر

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عناصر جديدة في إطار فريق الفراعنة، وذلك بعد الخسارة أمام تونس بهدف من دون رد.

منتخب مصر يقبع في ذيل مجموعته ضمن تصفيات الوصول لكأس أمم إفريقيا 2015 بالمغرب بعد الخسارة أمام السنغال ثم تونس.

وقال غريب في المؤتمر بعد المباراة: "حين اخترت القائمة لم يتحدث أحد من الصحفيين عن أسماء لم تأخذ حقها".

وتابع "لا تنسوا أن وقت الاستعداد للقاء السنغال ثم تونس كان النشاط متوقفا، لا يوجد دوري في مصر للحكم على اللاعبين".

وأضاف "لهذا نسبيا اخترنا لاعبين بناء على الذكرى الحسنة التي تركوها لدينا سواء كمحترفين أو لاعبين في الدوري المصري".

وضرب مثالا "هل هناك اختلاف على قدرات خالد قمر كهداف في الدوري المصري؟ هل هناك اختلاف على قدرات عمرو جمال؟".

وعن عدم اختيار أسماء مثل سعد سمير برغم الحالة المزرية لدفاع المنتخب، أجاب غريب "هناك أسماء كثيرة قد تدخل الفريق في الفترة المقبلة، مثل سعد سمير".

وتطرق غريب لاستبعاد عصام الحضري من قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال وتونس والاكتفاء بوجوده فقط في المعسكر.

وأوضح "الحضري سيكون له دور مهم مع المنتخب، لم أضمه للفريق من باب المجاملة مثلا".

وأكمل "هناك وقت سيتحمل فيه الحضري المسؤولية".