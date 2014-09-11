أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غريب يدافع عن اختياراته.. ويرد على الانتقادات بشأن الحضري وسمير وقمر

Google+ Print
غريب يدافع عن اختياراته.. ويرد على الانتقادات بشأن الحضري وسمير وقمر غريب يدافع عن اختياراته.. ويرد على الانتقادات بشأن الحضري وسمير وقمر

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عناصر جديدة في إطار فريق الفراعنة، وذلك بعد الخسارة أمام تونس بهدف من دون رد.

منتخب مصر يقبع في ذيل مجموعته ضمن تصفيات الوصول لكأس أمم إفريقيا 2015 بالمغرب بعد الخسارة أمام السنغال ثم تونس.

وقال غريب في المؤتمر بعد المباراة: "حين اخترت القائمة لم يتحدث أحد من الصحفيين عن أسماء لم تأخذ حقها".

وتابع "لا تنسوا أن وقت الاستعداد للقاء السنغال ثم تونس كان النشاط متوقفا، لا يوجد دوري في مصر للحكم على اللاعبين".

وأضاف "لهذا نسبيا اخترنا لاعبين بناء على الذكرى الحسنة التي تركوها لدينا سواء كمحترفين أو لاعبين في الدوري المصري".

وضرب مثالا "هل هناك اختلاف على قدرات خالد قمر كهداف في الدوري المصري؟ هل هناك اختلاف على قدرات عمرو جمال؟".

وعن عدم اختيار أسماء مثل سعد سمير برغم الحالة المزرية لدفاع ، أجاب غريب "هناك أسماء كثيرة قد تدخل الفريق في الفترة المقبلة، مثل سعد سمير".

وتطرق غريب لاستبعاد عصام الحضري من قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال وتونس والاكتفاء بوجوده فقط في المعسكر.

وأوضح "الحضري سيكون له دور مهم مع المنتخب، لم أضمه للفريق من باب المجاملة مثلا".

وأكمل "هناك وقت سيتحمل فيه الحضري المسؤولية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة