«التيار الديمقراطي» يطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية 2014

طالب تحالف التيار الديمقراطي خلال اجتماع أحزاب التيار بمقر حزب التحالف الشعبي، مؤخرًا بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري باعتبارها ثالث استحقاق لخارطة الطريق، وتجنبا لتكريس السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس.

على صعيد متصل قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الأحزاب دعت جميع أمناء المحافظات للتنسيق من أجل بناء قواعد التيار في المحافظات باعتباره تحالفا سياسيا قبل أن يكون تحالفا انتخابيا.

وأضاف «الزاهد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن التنسيق يركز على الاستعداد للانتخابات المحلية في إطار العمل الاجتماعي من خلال القوافل الطبية ومحو الأمية في القرى. على سبيل المثال.

وأضاف «الزاهد» أن أحزاب التيار ترى أن تأجيل الانتخابات يغذي الأكاذيب بأن ما جري في 30 يونيو انقلاب وليس موجة ثانية للثورة وهو الأمر الذي يرتبط بما تردد حول تعديل الدستور، موضحا أن هناك رغبة في تعديل قانون الانتخابات وإجرائها بالقائمة النسبية بديلا عن القانون الذي يعزز العصبية والقبلية، بحسب قوله.