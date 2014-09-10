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قاهر الفراعنة: لولا الحكم لفازت تونس أكثر

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قاهر الفراعنة: لولا الحكم لفازت تونس أكثر قاهر الفراعنة: لولا الحكم لفازت تونس أكثر

أكد التونسي فخر الدين بن يوسف صاحب هدف نسور قرطاج أن قرارات الحكم حرمت منتخب بلاده من الفوز بنتيجة أكبر على نظيره المصري.

وكان المنتخب التونسي قد حقق فوزا غاليا على مضيفه المصري في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بهدف نظيف.

وقال فخر الدين في تصريحات لقناة BeIn "كانت مباراة جيدة لنا، طبقنا تعليمات المدرب والذي درسناه من نقاط ضعف في المنتخب المصري كما استطعنا تقليل خطورة نقاط القوة لديهم".

وأضاف "الدفاع المصري استطعنا أن نستغل نقاط ضعفه ولولا الحكم لأصبحت النتيجة أكثر.. الحمد لله على النقاط الثلاث في كل الأحوال".

يذكر أن المصري أصبح موقفه صعبا للغاية في الصعود لكأس الأمم الإفريقية بعد أن فشل في الحصول على أي نقطة خلال المباراتين التي خاضهما بالتصفيات.

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