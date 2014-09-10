الجامعة العربية تبدأ حركة موسعة بالأمم المتحدة لدعم خطط أبومازن

بدأت جامعة الدول العربية تحركا على المستوى الدولي لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير بشأن دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي المحتلة، وفق جدول زمني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وخطة عمل الجامعة العربية للتنسق مع المجموعات الاقليمية والجغرافية لدعم هذا التحرك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر والاجتماعات الوزارية التي سيعقدها الجانب العربي مع المجموعات الوزارية الاقليمية.

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح ان الخطة التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الوزاري العربي مؤخرا بشأن التحرك في الفترة المقبلة تكتسب أهمية كونها تأتي بعد المواقف الإسرائيلية المتعنتة، خاصة العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة وتكثيف الاستيطان الذي استشرى وتضاعف اربع مرات بالاضافة الى سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية بالاضافة الى مخططات تهويد القدس .

واضاف –في تصريح له اليوم-ان الرئيس الفلسطيني قرر التوجه بهذه الخطة بعد موافقة الوزاري العربي عليها للامم المتحدة خاصة مجلس الامن وذلك حال رفض الادارة الامريكية ترسيم حدود دولة فلسطين وفق حدود عام 1967،موضحا ان هذه الحدود معروفة وواردة في مبادرة السلام العربية التي قبلها المجتمع الدولي وكذلك كافة القرارات الدولية بما فيها قرار الاعتراف بدولة فلسطين كدولة عضو بصفة مراقب بالامم المتحدة.

واشار الى انه في حال قيام الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو في مجلس الامن فإن الخطوة الثانية سيتم الذهاب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند “متحدون من اجل السلام” في الدورة العاشرة الممتدة للجمعية العامة وعندها سيقوم الرئيس محمود عباس بالتوقيع على كل الاتفاقيات الخاصة بالمنظمات والمعاهدات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية،متوقعا ان مثل هذه الخطوة الاخيرة سوف تكون مزعجة للغاية للجانب الاسرائيلي لارتكابه العديد من الحماقات وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.

واكد صبيح انه اذا كانت واشنطن راغبة في دعم عملية السلام فلابد من تطبيق مبدأ حل الدولتين نظرا لتأكل الضفة الغربية حيث انه لم تعد هناك حدود واضحة للدولة الفلسطينية.

واوضح ان الدورة الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة سوف تشهد حضورا عربيا مكثفا للدفاع عن القضايا العربية المطروحة على اجندة الجمعية العامة ،ولاجراء مشاورات مع الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي يرأس الووفد بلاده الى اجتماعات الجمعية العامة، وكذلك مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وبالتالي سيكون هناك حراكا عربيا واسعا ،موضحا ان المجموعة العربية في الامم المتحدة تقوم حاليا بإعداد هذا التحرك بهدف التنسيق مع مجموعات اقليمية اخرى وذلك لتهيئة الاجواء لانجاز المعركة السياسية الفلسطينية في الامم المتحدة وهي معركة لاتقل اهمية عن معركة العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة.

وشدد على ان هذه المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني حتى لانتعطي الذرائع للجانب الاسرائيلي ومن يدعمه في الامم المتحدة لاعادة الكرة مرة اخرى للجانب الفلسطيني اذا استمرت الخلافات.

أ ش أ