انتهاء أزمة شباب قسطل وأدندان على الحدود المصرية السودانية

أعلن هاني يوسف، مؤسس الاتحاد النوبي بأسوان، عن الاتفاق مع السلطات المختصة على تكليف جمعية قسطل وادندان بتسهيل إجراءات استخراج التصاريح الأمنية اللازمة لمرور الشباب الراغبين في الذهاب إلى منطقة قسطل وادندان التي تقع علي الحدود المصرية السودانية وذلك أسوة بشيخ قبيلة العبابدة والبشارية الذي يتولي مسئولية تسهيل استخراج التصاريح اللازمة لأبناء قبيلته.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده محافظ أسوان مع بعض الشباب النوبي الراغبين في الانتقال إلي منطقة قسطل وادندان الواقعة شرق بحيرة ناصر علي الحدود السودانية وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وقال إنه تم الاتفاق علي أن تتقدم جمعية قسطل وادندان بطلب إلي الجهات المختصة لتكون الجمعية هي المسئولة عن تقديم الطلبات اللازمة لاستخراج تصاريح المرور إلي منطقة قسطل وادندان بمدد طويلة، وأن يكون للجمعية الحق في ادخال المعدات الزراعية اللازمة للجمعية وخلافة ووعد المسئولون بسرعة الرد علي هذا الطلب في أقرب وقت.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الشباب الذي اعتصم في مرسي ابوسمبل امس علي الانتظار لحين اتمام هذه الاجراءات اللازمة نظراً لان قسطل وادندان منطقة حدودية محظورة التواجد فيها بدون تصاريح.

وقال إن الشباب شعروا بارتياح عقب القرارات التي اسفر عنها هذا الاجتماع لانه وضع آلية محددة للمرور إلي هذه المنطقة.