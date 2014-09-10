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المتحدث باسم “تمرد” يتنازل عن قضية تعدي أحد النشطاء عليه بالسويس

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المتحدث باسم “تمرد” يتنازل عن قضية تعدي أحد النشطاء عليه بالسويس المتحدث باسم “تمرد” يتنازل عن قضية تعدي أحد النشطاء عليه بالسويس

قام مصطفي السويسي المتحدث باسم حركة تمرد، اليوم الأربعاء، بالتناول عن قضية تعدي أحد النشطاء عليه بسلاح ابيض ليلة رأس سنة 2014 ومحاولة قتله على خلفية وجود خلاف سياسي بينهما بالسويس.

قال السويسي عبر بيان إعلامي، أنه وقعت على محضر تصالح في نيابة السويس مع مصطفى عزازي أحد المتهمين بقتله في القضية المعروفة بـ ” نشطاء المطاوي ” وقد تم الحكم عليه بشهر سجن.

وأضاف أنه فوجي مساء ٣١ ديسمبر الماضي قيام مجموعة نشطاء من حركة ” الاشتراكيين الثوريين ” بالتعدي علىّ بالمطاوي وأصابوه بثلاث طعنات في القدم اليسرى أعقبه قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية واتهام كلا من عبد الرحمن جيفارا وأيمن تيتو ورامي محمد ومصطفى عزازي بمحاولة قتلي و محمد كاريكا بالتحريض على القتل .

 

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