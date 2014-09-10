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ضبط طن و600 كيلو أعلاف حيوانية قبل بيعهم بالسوق السوداء بالمحلة

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ضبط طن و600 كيلو أعلاف حيوانية قبل بيعهم بالسوق السوداء بالمحلة ضبط طن و600 كيلو أعلاف حيوانية قبل بيعهم بالسوق السوداء بالمحلة

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث بالمحلة، من ضبط سيارة نقل محملة بـ طن و600 كيلو أعلاف حيوانية، أثناء مرورها بنقطة مرور العلو قبل بيعهم بالسوق السوداء.

تلقى الرائد حسام الغريب، رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، إخطارا من النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة بتمكنه من ضبط السيارة رقم 4762 ع ط أ قيادة عطيه أحمد عطيه الطيار 43سنة سائق – مقيم بقريه محله منوف – مركز طنطا أثناء مرورها من أمام نقطه مرور العلو – ثان المحله محمله بـ 40 جوال أعلاف حيوانية يزن الجوال 40 كيلو جرام بدون بيانات باجمالى وزن قدره طن و600كيلو جرام، تم التحفظ على المضبوطات وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع تحرر المحضر 13808 جنح قسم ثان المحلة وتولت النيابة التحقيق.

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