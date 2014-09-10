وزيرة الدفاع الإيطالية : وصول “داعش” لليبيا احتمال وارد

حذرت وزيرة الدفاع الإيطالية روبارتا بينوتي، اليوم الأربعاء من خطر حقيقي حال تمكن الدولة الإسلامية من الوصول إلى ليبيا.

وقالت بينوتي في كلمة لها أما وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ميلانو نشرت مساء اليوم بطرابلس ، إن وصول “داعش” لليبيا احتمال وارد ، لافتة إلي أن الأمر يمثل تهديدًا للأمن الأوروبي عامة والإيطالي خاصة.

وأشارت الوزيرة إلى تدهور الأمن والموقف السياسي في ليبيا، وخطر اندلاع نزاع يزيد من مخاطر تدفق الهجرة غير الشرعية لدول الجنوب الأوروبي.

وأضافت أن الموقف في ليبيا يبعث القلق على الصعيد السياسي؛ بسبب تداعياته المباشرة على إيطاليا.

وأردفت: “إنه إلى جانب وجود مواجهات عسكرية مستمرة مذ عدة أشهر فإن ليبيا تشهد حالة من الانشطار السياسي”.

ونوهت الوزيرة الإيطالية بأن سفارة بلادها في طرابلس من بين البعثات الدبلوماسية القليلة التي ظلّت تعمل هناك، منوهة بأن إيطاليا تعمل بالتنسيق مع الشركاء على توفير مناخ لتشجيع الحوار الشامل ووقف إطلاق النار، وهو ما يمثل أيضًا أولية تحرك المبعوث الأممي إلي ليبيا برناردرينو ليون.

> وأوضحت أنَّ لجيران ليبيا مصلحة مشروعة في استقرار البلد، مشددة على أن ذلك لا يسمح بالتدخل في شؤونها.

أ ش أ