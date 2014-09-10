السيطرة على حريق بمخزن كرتون أسفل عقار سكني بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية ، من السيطرة على حريق شب بمخزن للكرتون ، يقع أسفل عقار سكني بمدينة العاشر من رمضان ، ونتج عن ذلك التهام النيران لكافة محتوياته، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح .

وكان العقيد أشرف شوقي رئيس الحماية المدنية بالعاشر من رمضان ، قد تلقى بلاغا اليوم الأربعاء بنشوب حريق بمخزن للكرتون يقع أسفل عقار سكني بالمجاورة رقم 31 بالمدينة .

وانتقلت على الفور 8 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية ، حيث تم إخلاء السكان وفرض كردون أمني حوله ، وتمكنت من السيطرة على النيران ، ومنع امتدادها للعقارات الملاصقة له .

وتم إخطار اللواء سامح الكيلاني مدير امن الشرقية بالحادث، وتوصلت التحريات إلى أن المخزن مقام على مساحة 1000 متر مربع، وغير مرخص ويرجح أن يكون سبب الحريق هو سقوط جسم مشتعل على الجزء المكشوف من المخزن المشون به الكرتون، وأن النيران أتت على كافة محتوياته .

وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس ، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية ، والذي قرر انتداب خبراء المعمل الجنائي وتشكيل لجنة فنية، لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر، وبيان مدى سلامة العقار السكنى وعدم تصدعه من عدمها.

أ ش أ