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“إرداة شعب مصر”: حمدين صباحى يلعب على شباب الثورة

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“إرداة شعب مصر”: حمدين صباحى يلعب على شباب الثورة “إرداة شعب مصر”: حمدين صباحى يلعب على شباب الثورة

أكد عبد العزيز سمير المنسق العام لجبهة إرادة شعب ، علي أن هناك من يلعب علي أوتار الشباب، ويشغل حماسهم مستغل طاقاتهم للرجوع للساحه السياسية كالثوريين الاشتراكيين، مشيرًا إلي أن حمدين صباحي مرشح الرئاسه السابق، يلعب بمشاعر هؤلاء الشباب رغم خسارته في الانتخابات السابقه وشعوره بالموت السياسي ومازال يحاول ان يلعب بهذه الورقه الاخيره التي لم تكسبه شئ علي الإطلاق.

وأضاف عبد العزيز، أن هناك فصيل معين يريد إلغاء القانون، لتعارضه مع مصالحة الشخصية فقط، مؤكدًا علي أن مطالب بعض الأحزاب السياسية، بألغاء القانون دليل علي ضعفهم وعدم قدرتهم علي تلبية رغبات الشارع المصري.

يذكر أن  ناصر أمين عضو مجلس القومي لحقوق الانسان، أكد علي أن حكومة محلب تدرس تعديل نصوص قانون التظاهر علي ان يتم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية.

 

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