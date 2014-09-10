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مباشر- #موقعة_تونس - النني يخرج، وشيكابالا يدخل

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مباشر- #موقعة_تونس - النني يخرج، وشيكابالا يدخل مباشر- #موقعة_تونس - النني يخرج، وشيكابالا يدخل

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة مصر وتونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

-ق71) شيكابالا يدخل مكان النني.. مغامرة هجومية من شوقي غريب.

- ق63) كوبري في علي غزال، وانفراد تونسي، والقائم ينقذ مرمى مصر.. الدفاع المصري منهار.

- ق57) كوكا يدخل في مكان خالد قمر.

- ق56) فخر الدين بن يوسف انفرد تماما بإكرامي، راوغه ثم سقط.. غالبا كانت هناك ركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيئا لحسن حظ الفراعنة.

- ق55) منتخب تونس يسطير على المجريات مع بداية الشوط الثاني

- ق35) حسني عبد ربه كاد أن يسجل في أول لمسة له بعد الدخول على حساب حسام غالي.. كرة بالرأس ممتازة من نجم الدراويش، لكنها ذهبت فوق المرمى.

- ق25) خالد قمر يهدر انفرادا لا يضيع.. انفرد بشكل تام بالمرمى من وسط الملعب، وضااعت الكرة.

- ق19) خطأ ساذج أخر من أوكا، فخر الدين بن يوسف يتسبب في إنذار مدافع منتخب مصر.

-ق14) الهدف الأول لمنتخب تونس.. ضغط على مصر، يؤدي إلى خطأ في التمرير من حازم إمام لاعب وسط الفراعنة، ثم خطأ في التمركز من أوكا، وانفراد يسجله فخر الدين بن يوسف.

- مع الدقيقة 5، لعب عمرو جمال عرضية ممتازة، لكن خالد قمر لم يتمكن من الارتكاز على قدميه جيدا، فلم يسدد الكرة.

- التمريرة الثانية الخاطئة من حسام غالي في الدقيقة 2 من عمر اللقاء.

- حسام غالي يطلق أول تمريرة خاطئة مع الدقيقة 1 من عمر المباراة.

- بداية المباراة

- وزير الداخلية محمد إبراهيم يحضر المباراة في مدرجات مصر مع وزير الدولة لشؤون الرياضة خالد عبد العزيز مع رئيس حزب الوفد سيد البدوي.

- العدد يقدر بـ5000 حاضرا لتشجيع منتخب مصر في المباراة الثانية من سباق التصفيات.

- الجماهير التي تحضر المباراة لم تواجه صعوبات في الدخول لأرض الملعب.. ليس هناك زحاما وأغلب الحاضرين من المراهقين والشباب.

- وصلت حافلة المصري إلى ملعب الدفاع الجوي.

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فيديو اليوم السابع

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