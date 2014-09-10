التشكيل – عمرو جمال وقمر يقودان تشكيلا هجوميا لمصر أمام تونس

يلعب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل هجومي في موقعة تونس التي تقام على أرض مصر مساء اليوم الأربعاء.

حازم إمام ومحمد عبد الشافي وعمرو جمال، دخلوا التشكيل المصري على حساب أحمد المحمدي وأحمد حمودي وكذلك شوقي السعيد.

لازال غير واضح، هل سيستمر الجهاز الفني لمنتخب مصر بخطة 3-5-2 ويلجأ لاستخدام أحمد فتحي كقلب دفاع، أم سيغير الاسلوب إلى اللعب بأربعة مدافعين.

وكان منتخب مصر قد لعب مباراة السنغال بـ3-5-2، وخسر بهدفين من دون رد.

إلى ذلك، استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر، حارس المرمى المخضرم عصام الحضري من قائمة المباراة، ومعه أحمد الشناوي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سعيد أوكا – علي غزال – محمد عبد الشافي

الوسط: حازم إمام - محمد النني – حسام غالي - محمد صلاح

الهجوم: عمرو جمال – خالد قمر

البدلاء: أحمد الشناوي – أحمد حجازي – أحمد المحمدي – حسني عبد ربه – أحمد حمودي – شيكابالا – كوكا