محمد بن راشد يلتقي وفداً ليبياً

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الوفد الليبي الزائر الذي يضم عقيلة صالح العبيدي رئيس مجلس النواب وعبدالله الثني رئيس مجلس الوزراء.

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> وقد تبادل سموه وأعضاء الوفد الحديث حول عدد من المواضيع ذات الأهمية المشتركة التي تدخل في إطار تعزيز مسيرة علاقات التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات وليبيا على مختلف المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء على آخر تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا والجهود المبذولة لترسيخ الاستقرار داخل المجتمع والمؤسسات الليبية لاسيما بعد انتخاب مجلس نواب من قبل الشعب الليبي وتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة السيد عبدالله الثني.

وإلى ذلك تمنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عودة الاستقرار والتلاحم الوطني بين مختلف أطياف المجتمع الليبي حتى تعود ليبيا الشقيقة دولة آمنة مستقرة وموحدة وتلعب دورها الإيجابي في محيطها العربي والاقليمي.

وأكد سموه وقوف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب ليبيا حكومة وشعبا ومؤسسات شرعية لإعادة بنائها وتعزيز وحدة شعبها وتفعيل دور مؤسساتها الوطنية بما يكفل لأبناء الشعب الليبي الشقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم في ظل حكومة فاعلة ومجلس نواب منتخب.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة الدكتور عارف علي النايض سفير ليبيا لدى الدولة وأعضاء الوفد المرافق.

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