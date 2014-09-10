بالصور.. منتسبات الخدمة الوطنية ينهين فترة الحجز ويلتقين ذويهن

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن خروج الدفعة الأولى من منتسبات الخدمة الوطنية من مدرسة خولة بنت الأزور بعد أن قضين فترة حجز دامت أسبوعين.

وأكدت المقدم الركن عفراء سعيد الفلاسي قائدة مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية أن معنويات المنتسبات ومنذ يومهن الأول أثبتت مدى جاهزيتهن لتأدية الخدمة الوطنية ولذلك فإن إصرارهن واجتهادهن جاء واضحا وعلى الرغم من إمكانية عدم استكمال الخدمة الوطنية للإناث إلا أنهن تابعن وبكل تفان وعزيمة تأديتهن لهذا الواجب المقدس.

كما أكدت قائدة المدرسة أنه تم تقديم الدعم الكامل للمنتسبات متضمنا الدعم الصحي والنفسي وتدريبهن على أن يقمن بدعم بعضهن البعض في حال استدعت الحاجة وتعاونهن هذا يعتبر جزءا هاما وأساسيا من التدريب بالإضافة إلى إثراء روح التنافس ما بين الفصائل المختلفة.. إذ تحاول كل فصيلة أن تقدم الأفضل في روح تنافسية إيجابية مع الفصائل الأخرى .. كما أن بقاءهن مع بعضهن طيلة الوقت جعلهن يشعرن بأنهن أسرة واحدة، وهذا أيضا جزء من أهدافنا في الخدمة الوطنية.

وقالت المقدم الركن عفراء سعيد الفلاسي إن معنويات جميع المنتسبات لا تزال إلى اليوم مرتفعة وما زلن يرغبن بالاستمرار، بل ويشجعن الدفعة الثانية التي ستلتحق فيما بعد.

وعبرت الفلاسي عن تفاؤلها بأن هذه الدفعة الأولى ستكون مثالا صالحا وحماسيا للدفعات التالية، فمن ترغب بالانضمام ورأت أن هناك من سبقتها، فلا بد أن هذا سيشجعها على الانضمام هي أيضا.

أما عن الاتصال الهاتفي مع أهاليهن فقد قالت الفلاسي إنه قد تم السماح للمنتسبات بالاتصال بذويهن مرة واحدة، بعد مرور الأسبوع الأول، واليوم هاهن يخرجن لملاقاة ذويهن بعد انتهاء مدة الحجز.

وأصرت سارة محمد فلكناز وهي من منتسبات الخدمة الوطنية على أن تكون في الدفعة الأولى من منتسبات الخدمة الوطنية، فهي تراها شرفا وطنيا يجب على الجميع أدائه وعبرت عن شكرها لأهلها على دعمها للقيام بهذه الخطوة، فقد جاءت المبادرة من طرفها لكن أهلها شجعوها ومنحوها موافقتهم دون أي تردد.

وقالت سارة إنها بعد أن وصلت المعسكر وبدأت التدريبات الأساسية وجدت أن الأمر أكثر سهولة مما يتوقعه الجميع، والأمر الذي ساعدها على التخلص من التخوف كان الترحيب والدعم الكبير الذي قدمته لهن الضباط والمدربات اللواتي رافقهن يوميا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأصطف أولياء أمور منتسبات الدفعة الأولى للخدمة الوطنية بانتظار بناتهم وزوجاتهم وقاموا بالترحيب وبشكل كبير بجميع المنتسبات.

وقد خرجت فاطمة سالم والتي كانت أختها في استقبالها مشجعة جميع فتيات الإمارات على الانتساب إلى الخدمة الوطنية.. وكانت فاطمة وهي حاصلة على الماجستير وتحضر للدكتوراة قد أوقفت تسجيلها في الدكتوراة لتقوم بأداء الخدمة الوطنية ومن ثم تتابع الدراسة بعد الانتهاء من خدمتها.. وشكرت أهلها على دعمهم الكبير لخطوتها بأن تكون في الدفعة الأولى.

وتأكيدا على إكساب المجندات اللياقة البدنية والمهارات العسكرية المناسبة، فإن التدريب ينقسم إلى عسكري وآخر رياضي، ففي البداية يتم التركيز على التوعية النظرية وفائدة التدريبات البدنية، ومن ثم تبدأ التمارين الفعلية للعضلات وتقويتها في المرافق الرياضية ذات المواصفات العالمية، إذ يوجد مسبح أولمبي بالإضافة إلى ملاعب لكرة القدم والطائرة والسلة والجيوجيستو.

وتحرص إدارة المدرسة على تنفيذ البرامج التدريبية الخارجية في فترة الصباح الباكر في أيام الصيف، كما يتم وضع خطط تدريب متوازنة حرصا على عدم إرهاق المجندات جسديا عند أداء خدمتهن الوطنية.

وكان القانون قد أشار إلى أن الانضمام للخدمة الوطنية والاحتياطية اختياري للإناث، بشرط الحصول على موافقة ولي الأمر، ويمكن للمواطنات اللاتي بلغن الثامنة عشرة ولم يتجاوزن الثلاثين من عمرهن والراغبات بالانضمام إلى الخدمة الوطنية أن ينتسبن، شريطة الحصول على موافقة أولياء أمورهن، علما بأن مدة الخدمة للإناث هي تسعة أشهر، بغض النظر عن المؤهل الدراسي.

وقامت القوات المسلحة بتأمين المواصلات للمنتسبات بعد الانتهاء من فترة الحجز ليتم نقلهن إلى كافة إمارات ومناطق الدولة وسيتم ذلك في كل عطلة نهاية الأسبوع وذلك طيلة فترة التدريب الأساسي.



>