«تسعيرة الموت».. مقبرة الجيزة بـ 50 ألف جنيه.. و «مبارك» الأعلى سعرًا

كتب: أحمد أشرف

المواطن المصرى، معاناة لا تنتهى، فوسط مئات الأزمات التى تحاصر ذلك المواطن البسيط فى حياته، تأتى المعاناة حتى بعد موته، فبعد إعلان محافظة الجيزة، إنشاء ٣١ ألف مقبرة، على مساحة 250 فدانا على أرض الجيزة بامتداد طريق “مصر- الفيوم”، صُدم الكثيرين بعد وصول سعر الوحدة لـ 50 ألف جنيه.

محافظ الجيزة يعتمد «المقابر» الجديدة

اعتمد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة،مشروع بناء مقابر جديدة، بعد الإطّلاع على الرسومات المبدئية، 16 أغسطس الماضى.

وأشار وكيل الوزارة بالجيزة، فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر المقبل إنشاء ٣١ ألف مقبرة، على مساحة 250 فدانا على أرض الجيزة بامتداد طريق “مصر- الفيوم”، موضحا أنه سيتم طرح الأرض فى مناقصة على الشركات عقب تخطيط أجهزة المحافظة المساحات الهندسية لكل واحدة، والتى من المقرر أن تكون على مساحة 20 مترا، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من إنشاءها سيتم طرحها على المواطنين.

طرح المقابر الجديدة .. و سعر الوحدة يصل لـ50 ألف جنيه

ذكرت مصادر لوكالة ONA، أن سعر المقبرة بالمشروع الجديد وصل لـ50 ألف جنيه، مما أثار استياء الكثيرين من ارتفاع أسعار المقابر، وسخر البعض من ذلك.

مقابر «مبارك» الأعلى سعرًا

أسرة الرئيس السابق حسني مبارك تمتلك مقبرة بمنطقة مصر الجديدة بجوار كلية البنات تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا، تكلف إنشاؤها ما يقرب من 15 مليون جنيه.

يوجد بهذه المقبرة تكييف مركزي يشعر الواقف خارج المقبرة برطوبة الجو، وأرضية “الحوش” من الرخام المستورد العالي الجودة، وهناك حجرة استقبال خاصة للضيوف، ويوجد بها تليفون دولي ومطبخ صغير لإعداد المشروبات، وتحتوي على ثلاجة كبيرة لحفظ الفاكهة والمشروبات.