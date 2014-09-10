ماذا ارتدت النجمات في حفل "Fashion Rocks"؟

حضرت أشهر نجمات البوب مع عارضات الأزياء حفل "Fashion Rocks" ليلة البارحة، ومع صخب عروض الأزياء في هذه الأيام وإقامة أسبوع الموضة في نيويورك توقعنا أن تظهر النجمات بإطلالات مختلفة نوعاً ما، فمن النجمات اللواتي حضرن هذا الحفل؟ وماذا ارتدين فيه؟

- Bella Thorne

اختارت النجمة الشابة فستاناً ناعماً باللون الأخضر نسقته مع صندل ذهبي فحصلت على لوك ناعم وأنيق.

- Jennifer Lopez

غامرت النجمة باختيار فستان أسود بتصميم درامي جريء حمل توقيع Versace، ونسقت إطلالتها بإكسسوارات ذهبية كالأقراط الكبيرة بالإضافة إلى حقيبة وحذاء مميزين، ولكن ساقها كانت الأهم في هذه الإطلالة، حيث كشفت بالكامل بهذا التصميم.

- Rita Ora

نجحت النجمة في اختيار التصميم المناسب لهذا الحفل من Stéphane Rolland، ولكنها لم تنجح بتنسيقه في إطلالتها، حيث بدت تسريحة شعرها بعيدة كل البعد عن ستايل الفستان، كما أن مكياجها لم يضف الكثير لهذه الإطلالة.

- Emma Miller

كانت من أجمل الحاضرات في هذا الحفل بإطلالة أنثوية أنيقة بالدانتيل الأسود.

- Naomi Campbell

كانت عارضة الأزياء الأشهر في العالم حاضرة في هذا الحفل، وقد اختارت فستاناً أبيضاً بتفاصيل فضية جميلة، ولكنها لم تكتفِ بذلك، بل أضافت إكسسوارات وأساور بنفس اللون لتكون إطلالاتها مناسبة لستايلها الملفت.

- Nicki Minaj

ظهرت المغنية Nicki Minaj بفستان أسود قصير بتصميم ناعم، ولكن يبدو أن فستانها كان أقصر بكثير مما يجب.

شاهدي المزيد من الإطلالات في الصور أعلاه.

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