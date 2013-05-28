الأمراض المستجدة أخطر ما يواجه الصحة حاليا

أوضحت رئيسة منظمة الصحة العالمية مارجريت تاتشر فى اجتماع جمعية الصحة العالمية السادس والستين والمنعقد بجنيف بمشاركة أكثر من 300 دولة، أن خطر الأمراض المستجدة والأمراض التى يمكن أن تتحول إلى أوبئة هو خطر قائم على الدوام، وأكدت مدى أهمية إبلاغ المنظمة على نحو فورى وشفاف بهذا الشأن، والتقيد بالالتزامات المحددة فى اللوائح الصحية الدولية.

وتعد جمعية الصحة بمنظمة الصحة العالمية، أكبر جهاز لصنع القرار فى مجال الصحة فى العالم، ومن المقرر أن تناقش كبرى الموضوعات الصحية العالمية من بينها الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، مثل الداء السكرى وأمراض القلب والسرطانات والأمراض الرئوية المزمنة، ورصد التقدم الذى تحرزه البلدان نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتكثيف جهود استئصال شلل الأطفال، فضلا عن الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من الأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات، ودعم البلدان فى الجهود التى تبذلها من أجل المضى قدماً نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.