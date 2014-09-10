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“وفد السويس” يطالب السيسى ووزير التعليم بزيادة حصص تعيين المعلمين

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“وفد السويس” يطالب السيسى ووزير التعليم بزيادة حصص تعيين المعلمين “وفد السويس” يطالب السيسى ووزير التعليم بزيادة حصص تعيين المعلمين

حزب الوفد

طالب على أمين القيادي بحزب الوفد بالسويس، من الرئيس عبد الفتاح ووزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر، زيادة حصص تعيين المعلمين الذى أعلن عنها الرئيس بـ 30 ألف فرصة عمل للمعلمين على مستوي الجمهورية .

وكشف القيادي بالوفد، أن حصة السويس من الـ 30 ألف فرصة عمل لا تتجوز 200 فرصة فقط وهو أمر غير مقبول وهزيل أن السويس التى تعاني من البطالة وتحتل المرتبة الثالثة على مستوي الجمهورية أن يتم تخصيص لها هذا العدد ، موضحا أنه منذ أعلان الرئيس لوجود فرص عمل يتجمع يوميا المئات من المعلمين امام مديرية التعليم يحلمون بفرص عمل واحد .

وأضاف، أن السويس تعاني من نقص فى مدارس التعليم ويوجد تخصصات بها عجز واضح، ومع ذلك لا ينتبه مسئولو وزارة التعليم، لذلك وخصصو كوته للتعينات الجديدة ضئيلة جدا.

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