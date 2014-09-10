فيدال يعاني وقد يغيب 3 أسابيع

لازالت أحجية أرتورو فيدال مستمرة، هل هو يعاني من أزمة طبية جعلت مانشستر يونايتد ترفض التوقيع معه، أم لا..

لماذا الأحجية مستمرة؟ لأن اللاعب بعدما أكد أنه جاهز بنسبة 100% وبات غير متأثر بأي شيء أو ألم وهو يلعب، أصيب اليوم الأربعاء.

فيدال عاد من مشاركاته مع منتخب تشيلي غير قادر على اللعب مع يوفنتوس.

وأعلن نادي يوفنتوس أن اللاعب سيخضع لفحوصات متقدمة، مع تقارير صحفية تؤكد أنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

وخسر يوفنتوس بذلك خدمات نجمه الأبرز في وسط الملعب، خاصة وأن الفريق يلعب من دون أندريا بيرلو مايسترو الوسط الذي يغيب لشهر أيضا بسبب الإصابة.