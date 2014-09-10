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قنوات «ONTV» ترعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ30

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قنوات «ONTV» ترعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ30 قنوات «ONTV» ترعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ30

 

ONTV

يشهد اليوم الأربعاء، افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى، في نسخته الثلاثين لفنون دول البحر المتوسط السينمائية، بمكتبة الإسكندرية،ويأتى المؤتمر برعاية قنوات «ONTV»، وستقوم القناة ببث فاعليات المهرجان لحظة بلحظة، كما ستنقل فاعليات تكريم الفنانين والأعمال الدرامية المختلفة.

يأتى المؤتمر، برئاسة الناقد السينمائي أمير أباظة، وتحت رعاية وزير الثقافة جابر عاصفور، بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية، وعدد من النجوم العالميين الذي يتم تكريمهم على أعمالهم.

يمتد المهرجان لـ 16 من سبتمبر الجاري، وتقدمه الفنانة لقاء الخميسي، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الممثل نور الشريف، الذي سيتم تكريمه عن أعماله السينمائية وتحديدًا فيلم “سواق الأتوبيس”، ومن ثم يتم تكريم الفنانة نادية الجندي، والمطرب محمد منير، كما سيتم تكريم السينما الفرنسية كضيفة شرف المهرجان.

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