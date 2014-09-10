وزير خارجية الجزائر يستقبل رئيس البرلمان العربى

أكد رئيس البرلمان العربى أحمد بن محمد الجروان اليوم الأربعاء أن زيارته للجزائر تأتى فى إطار التعاون والتشاور لتعزيز كل ما قد يشكل توجها إيجابيا يصب فى صالح المنطقة العربية.

> وقال الجروان ـ فى تصريح أدلى به عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ـ إن مشاركته فى الندوة المتعلقة ب “دور النساء والأمهات فى الحفاظ على التماسك الأسرى والاستقرار الاجتماعى” التى تحتضنها حاليا الجزائر تندرج فى إطار”مساهمة البرلمان العربى فى إنجاح كل ما تقوم به الجامعة العربية وتعزيز التعاون معها”.

> يذكر فى هذا الصدد أن رئيس البرلمان العربى كان قد وصل إلى الجزائر يوم الإثنين للمشاركة فى الندوة كما أجرى لقاءات مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبى الوطنى محمد العربى ولد خليفة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال.

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