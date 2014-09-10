أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير خارجية الجزائر يستقبل رئيس البرلمان العربى

Google+ Print
وزير خارجية الجزائر يستقبل رئيس البرلمان العربى وزير خارجية الجزائر يستقبل رئيس البرلمان العربى

وزير خارجية الجزائر

أكد رئيس البرلمان العربى أحمد بن محمد الجروان اليوم الأربعاء أن زيارته للجزائر تأتى فى إطار التعاون والتشاور لتعزيز كل ما قد يشكل توجها إيجابيا يصب فى صالح المنطقة العربية.
> وقال الجروان ـ فى تصريح أدلى به عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ـ إن مشاركته فى الندوة المتعلقة ب “دور النساء والأمهات فى الحفاظ على التماسك الأسرى والاستقرار الاجتماعى” التى تحتضنها حاليا الجزائر تندرج فى إطار”مساهمة البرلمان العربى فى إنجاح كل ما تقوم به الجامعة العربية وتعزيز التعاون معها”.
> يذكر فى هذا الصدد أن رئيس البرلمان العربى كان قد وصل إلى الجزائر يوم الإثنين للمشاركة فى الندوة كما أجرى لقاءات مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبى الوطنى محمد العربى ولد خليفة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال.

أش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا