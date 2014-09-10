الكاميرون تفوز على كوت ديفوار برباعية والسودان تخسر فى التصفيات الافريقية

فاز المنتخب الكاميرونى على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 بالمغرب.

> الفوز رفع رصيد الكاميرون إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد الفريق الإيفواري عند 3 نقاط في المركز الثالث.

> أحرز رباعية الكاميرون، كلينتون موانجي هدفين في الدقيقتين 15 و76، ووفينسنت أبو بكر هدفين في الدقيقتين 37 و54، فيما سجل هدف الأفيال الوحيد يحيى توريه في الدقيقة 24.

> وكان المنتخب الكاميروني قد فاز في الجولة الأولى على الكونغو بنتيجة 2/صفر، فيما تغلب المنتخب الإيفواري على سيراليون بنتيجة 2-1.

> وفى مباراة أخرى أضعف منتخب صقور الجديان السوداني آماله كثيرا في بلوغ نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي سوف تنظمها المغرب في 2015، وذلك بعد تلقيه خسارة جديدة أمام مضيفه جمهورية الكونجو بهدفين دون رد، في مباراة جرت عصر اليوم بمدينة بوانت نوير الساحلية في ثاني مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى.

> وكان السودان قد منى بخسارة قاسية على ملعبه بمدينة أم درمان من جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي بنتيجة 3-صفر.

> وتقدم فيربوري دور بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أونياجويه الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليرفع منتخب الكونجو رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا بانتظار المباراة الآخرى اليوم بالمجموعة والتي تجمع بين جنوب أفريقيا وضيفتها نيجيريا.

> أ ش أ