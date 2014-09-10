إصابة شرطي بسبب اشتعال النيران بـ 8 منازل بنجع حمادى‎

أصيب شرطى بإدارة قوات الدفاع المدنى والحريق، بحالة اختناق أثناء إخماد حريق نشب فى 8 منازل، بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بمنطقة دير الأنبا، بنجع حمادى.

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بنشوب حريق بعدد من المنازل بنجع حمادى.

وانتقلت قوات الدفاع المدنى بإشراف العميد شريف عبدالسميع مدير الأدارة، وتم الدفع بـ6 سبارات إطفاء، وتبين نشوب حريق بأحد المنازل نتيجة تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز، وامتداده إلي 7 منازل مجاورة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق، عن إصابة ” أحمد .ا . ” رقيب بقوات الحماية المدنية بحالة اختناق، وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى العلاج، بالإضافة إلي احتراق أثاثات المنازل المتضررة، فتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.