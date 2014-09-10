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خبير سياسي عراقي : الحكومة العراقية الجديدة تحظى بدعم دولي واسع

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خبير سياسي عراقي : الحكومة العراقية الجديدة تحظى بدعم دولي واسع خبير سياسي عراقي : الحكومة العراقية الجديدة تحظى بدعم دولي واسع

حيدر العبادي

وصف الخبير السياسي و أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد – إحسان الشمري – زيارة وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الفرنسي لبغداد بأنهما أكبر دليل على الدعم الدولي الذي تحظى به العراقية الجديدة ، موضحا أن المجتمع الدولي يبعث برسائل تؤكد جديته في القضاء على ما يعرف ب” تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام ” داعش ” .

وقال الشمري في سياق مقابلة مع قناة ( الغد العربي ) اليوم (الأربعاء ) إن تنظيم “داعش ” يدرك قوة ما يواجهه من تحالف دولي ضده ، مشيرا إلى أن التفجيرات التى تزامنت مع وصول الرئيس الفرنيسي لبغداد تعد بمثابة رد فعل من قبل التنظيم الإرهابي على المجتمع الدولي .

ورأى أن هذه التفجيرات التى شنتها عناصر التنظيم هى محاولة من جانبه بأنهم لايلقون بالا بما يعده المجتمع الدولى لمواجهتهم وأنه ليست هناك أى قوة يمكنها وقف زحفهم .

وأضاف أن إمكانيات تنظيم “داعش ” ستتلاشى أمام التحالف الدولي ، مؤكدا أن أمكانيات “داعش ” تراجعت كثيرا على الأرض وأصبح يفقد الكثير من المدن والقرى التى سيطر عليها سابقا .

ولفت إلى وجود معلومات تفيد بفرار عناصر من التنظيم إلى سوريا هربا من الضربات الجوية التى تشنها قوى التحالف الدولي على اعتبار أن سوريا غير خاضعة لهذه الضربات .

وفي رده على سؤال حول المدة التى قدرها التحالف الدولي للقضاء على تنظيم “داعش ” في العراق وهى ثلاث سنوات ، قال الخبير السياسي في ختام المقابلة ” إن التحالف الدولي لايفكر فقط على المستوى العسكري وإنما يتطرق إلى تطويق منابع الإرهاب واجتثاثه من جذوره ، حتى لايتمتد أثره إلى الدول الأخرى ” .

أ ش أ

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