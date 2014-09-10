وزير الداخلية السعودى يعتمد خطة الدفاع المدنى لموسم الحج

اعتمد وزير الداخلية السعودى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج العليا الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ لحماية أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1435هـ.

> وأوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو ، أن الخطة تستوعب المتغيرات التي طرأت على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسه وتم إعدادها على ضوء الدروس المستفادة من حج الأعوام السابقة لتشمل المستجدات المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفذها كالتوسعة للمسجد الحرام ، مؤكدا جاهزية قوات الدفاع المدني المشاركة في أعمال الحج لأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل .

> وأشار إلى أن الاستعدادات تتمثل في القدرة في التعامل مع الافتراضات المحتملة للأخطار في الحج من خلال عمليات رصد وتحليل المخاطر، وتنفيذ الخطط اللازمة للوقاية منها ، وتهيئة الإمكانات والمستلزمات الضرورية والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة ما قد ينجم عنها من أضرار على سلامة حجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم من خلال أكثر من 450 مركزا للدفاع المدني في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ، حيث تم تجهيزها بمعدات الإنقاذ والسلامة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ المائي ، والوحدات المتخصصة في التعامل مع حوادث المواد الخطرة ، إلى جانب مشاركة قوات الطوارئ الخاصة.

> وأكد قدرة الدفاع المدني على التعامل مع مختلف الحوادث من خلال منظومة من الإجراءات الوقائية ، عبر عدد من الخطط الملحقة بالخطة العامة للدفاع المدني في الحج ، وباستخدام أحدث الآليات والمعدات التي وفرتها الدولة لتعزيز قدرة جهاز الدفاع المدني على أداء رسالته في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير أقصى درجات السلامة لضيوف الرحمن.

> من جهة أخرى أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد أن الاستعدادات جارية على قد وساق لتنفيذ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضـاحي لموسم حج 1435هـ وذلك في أعقاب تفقده للمجازر التابعة للمشروع بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى مؤكدا جاهزية المرافق التابعة للمشروع على الوجه الأكمل استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق .

> وعقد رئيس البنك الاسلامى اليوم اجتماعا مع مشرفي المجازر ورؤساء اللجان التابعة للمشروع، جرى خلاله مناقشة مرئياتهم واقتراحاتهم الخاصة بتطوير أداء المشروع وكذلك الترتيبات التي تمت مع مندوبي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتنظيم دورات تدريبية للجزارين والمساعدين فور وصولهم للمجازر لإرشادهم بأفضل وسائل الأداء وخدمة الحجيج ، كما تم بحث الترتيبات المتخذة لمكافحة الذبح العشوائي الذي يسئ إساءة بالغة لنظافة وسلامة بيئة منطقة المشاعر المقدسة.

> وناشد رئيس مجموعة البنك جميع مكاتب الحجاج ومشرفي الحملات ومرشدي الحجاج ضرورة تعريف الحجيج بمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي وحثهم على الاستفادة من خدمات المشروع وتحذيرهم من الذبح العشوائي الذي تترتب عليه أضرار بالغة لسلامة البيئة.

> من جانبه اعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة خــــطـــــة لتحقيق العناية بتوعية الحجاج والاهتمام بمساجد مكة المكرمة ومساجد المشاعر المقدسة والمواقيت وحجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام.

> وأوضح مدير عام الفرع رئيس اللجنة التنفيذية بالحج الدكتور صالح بن إبراهيم الدسيماني أن الفرع يسعى إلى وضع الخطط اللازمة للاستعداد لأعمال الحج قبل فترة كافية تكون مع نهاية الحج للعام الذي قبله من خلال استنفار الطاقات والقدرات البشرية لتحقيق الأهداف الموضوعة من خطط الحج التي تم اعتمادها .

> وبين أن الهدف العام للخطة هو المشاركة مع بقية أجهزة الدولة المعنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يليق بمكانة المملكة العربية السعودية التي تنفق على تسهيل أمور الحج بسخاء.

> وأفاد بأن الفرع يقوم بتهيئة كل الإمكانيات لكي يؤدي الجميع عباداتـهم وصلواتـهم بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج ولتحقيق ذلك تـم التأكيد على اللجان الثلاثة عشر العاملة في موسم الحج بمتابعة أعمالها والحرص على تلافي الملحوظات والرفع أولا بأول عن الإنجازات والملحوظات والتأكيد على اللجان المختصة بمضاعفة الجهد والرقابة على مساجد المواقيت وإنـهاء وضع جميع الملحوظات القائمة على المواقيت التابعة للفرع ومتابعة رفع تقريرلها أولا بأول خلال موسم الحج وقيام مدير عام الفرع برفقة مدير إدارة المشروعات والصيانة بالفرع والجهات ذات العلاقة بجولات تفقدية على المواقيت الخمس ( يلملم ـ الجحفة ـ قرن المنازل ـ وادي محرم )(ومتابعة مشروع ميقات ذات عرق الجاري تنفيذه حاليا) لمتابعة المشاريع القائمة ومعالجة بعض الملحوظات الموجودة قبل موسم الحج لتهيئتها بفترة كافيه .

> وأكد الدكتور الدسيماني أن الفرع يولي اهتماما كبيرا خلال موسم الحج بمسجدي الحل (التنعيم – والجعرانة) ومساجد حجز السيارات الخمسة على مداخل مكة المكرمة من خلال الأشراف عليها وتأمين إحتياجاتها ومتابعتة صيانتها كما يتم الاجتماع بمسؤولي المؤسسات ذات العلاقه بمساجد المواقيت ومساجد مكة المكرمة لدراسة تنفيذ خطط الحج وتوجيههم ببذل المزيد من الجهد والأهتمام ببيوت الله .

> وأشار إلى أن عدد فرق الصيانة الذاتية عددها ( 12 ) فرقة متكاملة بعدد ( 36 ) فنيا تضم كل فرقة ( 3 ) فنيين ( كهربائي ـ وسباك ـ وتكييف ) تقوم بدور فاعل في إصلاح ما يحدث من أعطال وخاصة أجهزة الصوت .

> كما تقوم الفرق الفنية بإكمال التجهيزات ومتابعة الصيانة والنظافة في مساجد المشاعر في عرفات ومزدلفة ومنى وقبل بداية موسم الحج بفترة كافية استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن .

> وبين أنه جرى التأكيد على اللجان المختصة بتجهيز مساجد مواقف حجوزات السيارات بوقت كاف وكذلك التأكد من إكمال التجهيزات ومتابعة الصيانة والنظافة في مساجد المشاعر المقدسة في عرفات ومنى ومزدلفة قبل بداية موسم الحج .

> وعن مهام أعمال أوقاف ومساجد مكة المكرمة أفاد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف والدعوة و الإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ،أنها تقوم بتوفير ما تحتاجه المساجد والجوامع من سجاد ومصاحف يتم توزيعها بالكميات اللازمة على الإدارات والمحافظات والمراكز التابعة للفرع والتي يبلغ عدد مساجدها ( 1855) بمعدل 1380 مسجدا و 355 جمعا و 120 مصلى للأعياد ومتابعة المساجد التي تقع على طريق الحجاج ورفع تقارير عنها أولا بأول حتى يمكن إظهارها بالمظهر الملائم وسحب المصاحف التالفة وكذلك التي لا تخص المجمع بالتنسيق مع أئمة المساجد بأسلوب التعويض والاستبدال .

> وشدد على أئمة الجوامع والمساجد بعدم السماح بإلقاء الكلمات الوعظية إلا للدعاة المصرح لهم من الوزارة والمشاركين في الحج طبقا للبرامج المعتمدة والتنسيق مع الخطباء المكلفين في مساجد وجوامع مكة المكرمة بمراعاة مستوى الحجاج وفهمهم .

> كما يقوم الفرع على تعيين 8 أئمة و8 مؤذنين لمساجد المشاعر المقدسة ( مسجد الخيف ، ومسجد حجاج البر بمنى ، ومسجد نمرة بعرفات ، ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة ) بواقع إمامين ومؤذنين لكل مسجد .

> وبين أن الفرع يقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية منها الأمن العام والدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمياه بالعاصمة المقدسة وقوات أمن الطوارئ وأمانة العاصمة المقدسة ( البلديات الفرعية ).

> من جهتها بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ خططها المعدة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله القادمين إلى المدينة المنورة أثناء موسم حج 1435هـ.

> وتضمنت خطة عمل الأمانة والبلديات التابعة لها داخل المدينة المنورة وفي الضواحي والمحافظات خلال موسم الحج , مجال صحة البيئة والأسواق والنظافة العامة والرقابة الصحية وتنظيم الأسواق ومراقبتها على مدار الـ 24 ساعة طيلة فترة موسم الحج.

> وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر عقب انطلاق عمل الخطة ميدانيا أن الخطة تضمنت حشد كافة الطاقات البشرية والمادية وتجهيز المعدات والآليات وتسخير الإمكانيات اللازمة لتقديم أعلى مستويات الخدمات لراحة ضيوف الرحمن.

> وقال الدكتور طاهر لقد شرف الله سبحانه وتعالى هذه البلاد وأهلها برعاية الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمة حجاج بيت الله الحرام ، حيث تولي أجهزة الدولة إهتماما بمكه المكرمة والمدينة المنورة وتوفر الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام .

أش أ