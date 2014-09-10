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القبض على 29 سوريًا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية بكفر الشيخ

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القبض على 29 سوريًا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية بكفر الشيخ القبض على 29 سوريًا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية بكفر الشيخ

10 سبتمبر 2014 | 7:25 مساءً

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أرشيفية

أرشيفية

أحبطت قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، محاولة 29 سوري في هجرة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سواحل البحر المتوسط بمنطقة “البنائين” بمركز البرلس، وألقى القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا  يفيد ضبط 29  سوري على شاطى البحر المتوسط بمنطقة قرية “البنائين” بمركز البرلس لاعتزامهم التسلل بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

واعترف المتهيمن، باتفاقهم مع 4 أشخاص من بلطيم، مساعدتهم فى السفر عبر احدى العائمات بالبحر المتوسط ، مقابل الحصول على نظير مالي.

2014-09-10

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