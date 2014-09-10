بالصور.. “التموين بأسيوط”: 70 ألف بطاقة جديدة لبدء تنفيذ منظومة الخبز الجديدة

نظم المجلس القومي للمرأة بفرع أسيوط بالتعاون مع مديرية التموين بأسيوط، ندوة للتعريف بالمنظومة الجديدة للسلع الغذائية والخبز، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط بحضور الدكتورة أميمة يوسف مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط ، وصالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط ، والمهندس مجدي سليم مستشار المحافظة لشئون التموين .

وقال صالح عبدالله وكيل وزارة التموين، إنه في إطار تطبيق المنظومة الجديدة للخبز تم تخصيص عدد 5 ارغفة خبز لكل مواطن ويمكن أن يتسلم المواطن حصته من الخبز كل 3 أيام، عدا الثلاثة أيام الاخيرة في الشهر ، وبالنسبة للمواليد يتم

> إضافتها عن طريق الإنترنت عبر موقع الوزارة أو من خلال مكاتب التموين ، حيث تم توفير 11 ألف طن سكر منذ بداية المنظومة ، والأرز 3432 طن ، والسمن 149 طن ، العدس 20 طن ،ووصلت تكلفة السلع التموينية التى تم توفيرها إلى 125مليون جنيه وفرتها الدولة بمحافظة أسيوط .

وأوضح وكيل الوزراة، أنه تم توزيع 70 الف بطاقة علي المواطنين إلا أنه يوجد حوالي 10 آلاف بطاقة تموين لم يتم تسليمها نظر لتأخر وصولها من الشركة المسئولة عن ذلك وتواصلنا معهم وسنتسلم 6 آلاف بطاقة تموينية قريباً ؛ أما

> بقبة البطاقات والتي يصل عددها إلي 4 آلاف بطاقة سيتم تسليمها للمواطنين قبل بداية تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية سيكون لهم كروت مجمعة لصرفها عبر مندوب من كل جهة، وبالنسبة للطلاب المغتربين هناك كروت خبز مؤقتة من خلال مكاتب التموين، ولدينا بالمحافظة 1400مخبز يجري التنسيق معهم لتطبيق المنظومة مطالباً وكيل الوزارة المواطنين التقدم لمديرية التموين فى حالة وجود اي مخالفات يتم رصدها او تحاوزات من قبل البقال التمويني.

ومن حانبه قال مجدي سليم مستشار المحافظة لشئون التموين، إن مديرية التموين ليست الجهة الوحيدة المسئولة عن منظومة توزيع مواد التموين بالمحافظة، فالسلع التموينية تمر بمراحل كثيرة حيث أن الشركة المصرية للسلع الغذائية مسئولة عن

> توفير المواد التموينية، وفي إطار حرص اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط علي توفير السلع للمواطنين ، تم تخصيص 4 آﻻف متر كمخزن للمواد التموينية لضمان توافرها بشكل مستمر.

وأشار إلي أنه سيتم تعويم بطاقة التموين مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة بحيث يمكن الصرف من أي تاجر تمويني أو مخبز تسهيلاً علي المواطنين ، ومن خلال نظام مميكن سيتم التعامل مع المواطنين ، ونعمل على توفير بكافة القري حتى لا يتم

> احتكار لبيع الخبز حفاظاً علي الأمن الإجتماعي للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقالت الدكتورة أميمة يوسف مقرر المجلس القومي للمرأة، إن دورنا في المجتمع يحتم علينا القيام بتوعية المواطنين وخاصة المرأة ، لحسن استخدام الدعم ، حيث يستفيد المواطنون بما توفره الدولة لهم من دعم باشكاله المختلفة، ومن خلال التنافس بين التجار سيتم تلاشي كافة المشكلات التى يعاني منها المواطنون، وطالبت كافة المواطنين بالتوجه إلى مكاتب التموين لإستخراج البطاقات التموينة، وتحديث المواليد وتنشيط البطاقة التموينية للحول علي الدعم الذي توفره الدولة، وأوضحت أن المجلس القومي يرحب بكافة الاستفسارات.