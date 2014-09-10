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الأمين العام لنادى القضاة:اغتيال نجل رئيس محكمة القاهرة عمل خسيس للنيل من القضاء

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الأمين العام لنادى القضاة:اغتيال نجل رئيس محكمة القاهرة عمل خسيس للنيل من القضاء الأمين العام لنادى القضاة:اغتيال نجل رئيس محكمة القاهرة عمل خسيس للنيل من القضاء

 

المستشار محمد عبده صالح

قال المستشار محمد عبده صالح الأمين العام لنادي قضاة إن عملية اغتال نجل المستشار محمود المورللي رئيس محكمة استئاف القاهرة التى وقعت اليوم الأربعاء، ليست إلا عمل خسيس من قبل جماعة الإخوان المسلمين هدفها هو ردع القضاء و بث الخوف بداخله لتخليه عن النظر بالقضايا المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين .

وأضاف “عبده” فى تصريح لوكالة أنباء ONA ، إن الداخلية تقوم بعملها بشكل سليم مطالباً إياها بتكثيف جهودها لنشر الأمن في البلاد والقبض علي الفاعلين بأسرع وقت ممكن .

وأعلن عبده أن جدول أعمال الجمعية العمومية بغد غد سيتناول في المقدمة هذا الحادث والإجراءات التي تعقبت هذا الحادث .

وكان المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة النادي قد أعلن أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار علي سيارة المستشار محمود المورللي مما أسفر عن مقتل نجله الذي كان بالداخل .

من جانبه قرر مجلس إداره نادي قضاة مصر الذى يرأسه المستشار أحمد الزند دعوه الجمعية العامة لنادي قضاة مصر يوم الجمعة القادم إثر مقتل نجل المستشار محمود المورللي رئيس محكمه استئاف القاهرة .

والجدير بالذكر أن المستشار محمود المورللي كان عضو بدائرة محكمة جنايات القاهرة التي تناولت قضية مستندات أمن الدولة وقضت ببراءه جميع المتهمين بها.

 

 

 

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