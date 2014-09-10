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أزار: مع كوستا وفابريجاس سأتفرغ لصناعة الأهداف

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أزار: مع كوستا وفابريجاس سأتفرغ لصناعة الأهداف أزار: مع كوستا وفابريجاس سأتفرغ لصناعة الأهداف

بوجود دييجو كوستا وسيسك فابريجاس، انزاحت الكثير من الضغوط عن كاهل إدين أزار نجم تشيلسي الإنجليزي.

أزار تحدث للموقع الرسمي لتشيلسي قائلا: "كنت أحب قائمة الفريق في الموسم الماضي وأستمتع باللعب معها، الآن أستمتع أكثر بوجود عدد أكبر من النجوم".

وتابع "مع سيسك، لديك أفضل لاعب وسط في العالم.. ودييجو كوستا يسجل فعليا في كل مباراة يلعبها، هذا أمرا ممتاز لتشيلسي".

تشيلسي فاز بأول 3 مباريات له في الدوري الإنجليزي، وقد سجل كوستا القادم من أتليتكو مدريد 3 أهداف لرفاق أزار.

وأضاف أزار "معهما، أستطيع التفرغ أكثر لصناعة اللعب، كان مطلوبا مني أن أصنع وأسجل في الموسم الماضي، الآن انزاحت عن كتفي بعض الضغوط بوجودهما".

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