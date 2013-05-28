ماهر عبد الجواد

أنا متمرد . بأقولها بحدد

ع الظلم أنا متمرد

على ناس فكراني مش فاهم

أنا متمرد

هأفضل أردد . أنا متمرد

على بياع باعنى

مش عوز يسمعني

أنا متمرد

على مش فاهم . للحكم ما يستاهل

على جماعة . عاشة للمرشد على الطاعة

أنا متمرد

على عيشة كلها ألغاز

على حد ما لوش انجاز

أنا متمرد

على ناس عاوزة تتمنظر

باسم الدين تسيطر

أنا متمرد

أنا مش هاسكت على متكبر

مش هاسكت على متسلط

أنا متمرد

مش هاسيب الميدان

لوحتى هاموت عطشان

أنا متمرد

مش خايف أموت

الظلم هو السكوت

أخاف من مين

أخاف ليه

معتش غمامة

واضحة المهانة

أنا متمرد

فينا هو الانجاز

في الجاز والغاز وانبوبة البتوجاز

في ارتاع أسعار

و لا كل يوم قرار

و لا في قتل المتمرد

و لا في محاربة القضاه

و لا في تكميم أفواه

و لا في مجلس شورى بيفصل

و لا في جماعة الزيت والسكر

و لا ناس معاها سلاح

تقتل وتقول كفاح

أنا متمرد

هو أنا مش مصري

هو ده وطني

أنا مش عميل

ولا بحب التطبيل

أنا متمرد

لطريقي محدد

أنا متمرد سلمي

لمصر هحقق حلمي

ناس عاوزانه نغرق

خرجنا من شق لشق

يا مصر يا أمينة

متخافيش . فيه شط و مينا

عديتي صعاب بثوارك الأحباب

أنتي ولادة أحابك بزيادة

لسه الطريق ما خلصش

هأفضل متمرد

ليكي هاحرر

أنا مش منظر

أنا متمرد

غلبان زاد غلب

و الباشا ليه بيصد

قتلوا الثوار

خربوها ويقولوا عمار

أنا متمرد

أنا مش أحسن من اللي ماتوا

ويقولوا حدثة عربية

عملوا علينا تمثيلية

بس على مين

أنا متمرد

مين قتل جنودنا ع الحدود

و لا هي أسرار

و لا عددهم فليل

و لا هم مستوردين

يا عم صهين يا عم ميل

أيه القرف ده

فين الدم

فين الرجولة

و لا أكلتهم الغولة

ما أنا متمرد

ناس مش فاهمة في السياسه

فاكرينها خطبة عن الطهارة والنجاسة

قلوللي با حلوين لو كنتم فاهمين

أيه الفرق بين الزفت وبين الطين

مش هنسمح لحد يغرقنا

لأننا متمردين . فاهمين

أنا متمرد

شبكةعيونالإخبارية

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