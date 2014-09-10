وزير التموين يتوجه إلى السودان

غادر القاهرة مساء اليوم الاربعاء الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية متجها الى الخرطوم فى زيارة تستغرق عدة ايام يرأس خلالها وفد مصر المشارك فى مؤتمر آفاق الاستثمار فى الأمن الغذائى والثروة المعدنية الذى يعقد فى العاصمة السودانية الخرطوم ، الذي يقام تحت رعاية الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، والذى يبدأ أعماله غدا الخميس ووينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية، بالتعاون مع الوزارات السودانية المالية والاقتصادية والاستثمار والزراعة والمعادن واتحاد المصارف .

> يناقش المؤتمر مشروع الأمن الغذائى العربى، وتحويله إلى واقع ملموس، وسطح الوزير مشاريع مصر المستقبلية التى ستقام على محور قناة السويس الجديدة وموانئ دمياط وبورسعيد والسويس والعين السخنة، وهى مشروعات المناطق اللوجيستية للحبوب والمواد الغذائية وسلاسل الإمداد والبورصات السلعية لتحويل مصر إلى مركز لوجسيتى عالمى لتجميع وتداول الحبوب والمواد الغذائية، وسوف يقيم تحالفا استراتيجيا مع السودان فى مجال المشروعات الغذائية واللوجيستية، بعد أن تم إقامة تحالف بين مصر وكل من المستثمرين العرب ودولة أوغندا فى المجالات الاقتصادية والتجارية والمنتجات الزراعية والسلعية والمناطق اللوجيستية .

> أ ش أ