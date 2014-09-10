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كيري : العراق سيكون منطلقاً للحرب على الإرهاب

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كيري : العراق سيكون منطلقاً للحرب على الإرهاب كيري : العراق سيكون منطلقاً للحرب على الإرهاب

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

اختتم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زيارته إلى بغداد متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان و ذلك في إطار جولته الشرق أوسطية لتشكيل تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ” داعش”.
> أكد كيري خلال لقائه كبار المسؤلين في بغداد و في مقدمتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي حسبما ذكرت وكالة انباء الاعلام العراقي /واع/ دعم واشنطن المستمر للعراق ..موضحا أن العراق سيكون منطلقاً للحرب الدولية ضد إرهابيي داعش.
> من جانبه أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي تعاون العراق مع المجتمع الدولي .. مطالباً بتقديم المزيد من الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب.

أش أ

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